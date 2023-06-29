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Bucaspor 1928’de transfer beklentisi

Bucaspor 1928’de transfer beklentisi
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Bucaspor 1928'de sessizlik hakim. Geçen sezon Play-Off finalinde Şanlıurfaspor'a mağlup olarak 1. Lig umutlarını seneye bırakan Buca'da yeni sezon için bir çalışmanın olmaması nedeniyle taraftar sosyal medya üzerinden yönetime eleştiride bulundu. Birçok takımın yeni sezon için transferleri peş peşe sıralamasının ardından Fırtına'da yaprak kımıldamaması tepkiyle karşılandı. Geçen sezonki başarısızlığın tekrarından korkan 12. adam bir an önce harekete geçilmesi talebinde bulundu. Sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medya hesabından paylaştığı Kurban Bayramı mesajının altına "Ne zaman beklediğimiz transferler gerçekleşecek. Sizce de geç kalmıyor muyuz?" yorumunu yaptı.
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