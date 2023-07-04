Buca’da gerilim

TFF 2. Lig'de 15 Haziran'da Konya'da oynanan Play-Off Finali'nde Şanlıurfaspor'a 3-0 yenilerek Spor Toto 1. Lig'e çıkma fırsatını kaçıran Bucaspor 1928'de Başkan Cihan Aktaş sessizliğini bozarak ilginç bir çıkış yaptı. Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla isim vermeden bazı futbolcular ve teknik direktör Sait Karafırtınalar'a yönelik eleştirilerde bulundu. Aktaş'ın, "Final maçı oynadığımız Şanlıurfaspor karşılaşmasında kötü bir oyun sergileyen, adeta oynamayan birinin 1. Lig'deki Şanlıurfaspor'la transfer görüşmeleri yaptığı gibi konuşmalar var ki, bunun gerçek olmadığını düşünüyorum. Eğer öyle ise bundan çok net şekilde ihanete uğradığımızı anlamış oldum" ifadeleri gündeme bomba gibi düştü.

ÖNEMLİ KARARLAR ALINACAK

"Bir maç düşünün ki bu maç kader maçı olsun, bu maça analiz yapılmadan çıkılsın" sözleriyle isim vermeden teknik patron Karafırtınalar ve ekibini hedef alan Aktaş, "Beş maçtır forma giymeyen bir oyuncuya takım maça gitmek için asansöre bindiğinde ilk 11'de olduğu söyleniyor. Son 3 maçtır kötü performans sergileyen sağ beki oynatıp, yerine hazır durumdaki oyuncu oynatılmıyor. Ve benzer nice detayların hepsi hatayla yapılmış olsun. Buna ikna olan varsa bana yazıp anlatsın. Çünkü insanın zekası ile dalga geçer gibi geliyor hata yapıldığı cevabı" sözlerini sarf etti.

KARAFIRTINALAR'A İSTİFA ÇAĞRISI

Bucaspor 1928 Başkanı Cihan Aktaş'ın açıklamalarının ardından sosyal medyadaki taraftar sayfaları da teknik direktör Sait Karafırtınalar'a istifa çağrısı yaptı. Açıklamada, "Bizler artık Sait Karafırtınalar ile yeni bir sayfanın mümkün olmayacağına inanıyoruz ve hatalar sarmalına bir yenisinin daha eklenmemesi adına Sait Karafırtınalar'ı İSTİFAYA davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. 15 Temmuz'da Buca Kaynaklar Tesisleri'nde başlayacak yeni sezon hazırlık çalışmaları öncesinde daha önce yola devam kararı alınan teknik adam Karafırtınalar'ın bu tepki ve eleştirilere ne yanıt vereceği merak konusu oldu.