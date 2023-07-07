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Haberler Bucaspor Buca 1928’den Lokman’a teklif

Buca 1928’den Lokman’a teklif

Buca 1928’den Lokman’a teklif
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Bucaspor 1928 takviye çalışmalarını sürdürürken, takımdan ayrılacak isimler de netlik kazanmaya başlıyor. İzmir temsilcisinde Erhan Kartal Sakaryaspor'la, kadro dışı kalan Mazlum Demir ise Karşıyaka ile anlaşırken, Lokman Gör'e ise 1461 Trabzonspor FK'nın kanca attığı iddia edildi. Geride kalan sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak son haftalarda gördüğü kartlarla kritik haftalarda takımını yalnız bıraktığı için kadroya alınmayan 32 yaşındaki deneyimli stoper de kulüp arayışlarına başlarken, Karadeniz ekibinin teklifine vereceği yanıt bekleniyor. Fırtına'da ayrılıkların sürmesi bekleniyor.
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