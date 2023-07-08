Buca’da hedef iç transfer

TFF 2. Lig'de yeni sezon hazırlıklarına 15 Temmuz'da başlayacak olan Bucaspor 1928'de önceliğin iç transferde olduğu öğrenildi. İzmir temsilcisinde 10 futbolcunun sözleşmesi sona ererken, kaleci Kıvanç Küçükkarış, Onur Özcan, Abdullah Balıkuv, Ercan Şirin, Ege Okka, Cuma Menize, Berke Bıyık, Recep Gül ve Mehmet Fuat Gölbaşı'nın da mukaveleleri tamamlandı. Bucaspor 1928'de teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın yönetime vereceği rapor doğrultusunda adımların atılacağı ifade edilirken, kamp dönemine kadar yapılanmanın tamamlanması planlanıyor. Sarı-lacivertlilerin dış transferinde gündeminde Cenk Ahmet Alkılıç, Berkan Emir ve Melih Okutan gibi isimler yer alırken, görüşmelerin sürdüğü belirtildi.