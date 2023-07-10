Bucaspor 1928’de Ahmet’e talip var

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Bucaspor 1928'in genç orta sahası Ahmet Aslan'a talip var. Geçen sezon devre arasında Bergama Bld'den transfer edilen ve sözleşmesi 30 Haziran 2025'e kadar süren Aslan'a 2. Lig ekiplerinden Kırşehir FSK kanca attı. Geçtiğimiz sezon orta alandaki sıkıntılar nedeniyle hücuma çıkmakta zorlanan Kırşehir ekibi, bu soruna genç yetenek Aslan ile çözüm üretmek istiyor. Kırşehir temsilcisi, hem orta sahadaki hakimiyeti hem de ön bölgeye yaptığı yardımlar ile çok yönlü bir profil çizen genç oyuncu kadrosuna katmak için oldukça ısrarcı davranıyor. Önümüzdeki günler Buca yönetimi ile masaya oturacak Kırşehir kurmayları yapacakları sıkı bir pazarlıkla Ahmet'i transfer etmek istiyor.