Buca 1928’de Berke’ye kanca

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Bucaspor 1928'de Berke Bıyık'a talip var. Son olarak geçtiğimiz sezon gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken 27 yaşındaki forvete İskenderunspor kanca attı. Sözleşmesi Haziran 2024'te bitecek oyuncunun İskenderun ekibi ile söz kesmeye yakın olduğu ifade edildi. Fatih Karagümrük'te profesyonel olan Berke, daha sonra Gölcükspor ve Nevşehir Belediyespor formalarını da terletti. Geçen sezon 35 maçta 9 gol atarak ışıldayan oyuncu son 3 sezondur Bucaspor 1928 formasını terletiyordu. Taraflar bonservis bedeli konusunda anlaşma sağlarsa transferin kısa süre içinde gerçekleşmesi ve Berke'nın İskenderunspor'un yeni sezon öncesi kampına katılması bekleniyor.