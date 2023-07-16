Buca 1928’de rota Koşukavak

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Bucaspor 1928'de teknik hareketlilik başladı. Sarı-lacivertli ekip, Sait Karafırtınalar'dan boşalan teknik koltuğa geçen sezon Manisa FK'da görev yapan 50 yaşındaki Yalçın Koşukavak'ı geçirme hazırlıkları yapıyor. Koşukavak ile hafta başında masaya oturacak kurmaylar, deneyimli teknik adama yeni sezona ilişkin şartlarını sunacak. Teknik direktör seçimi konusunda hassas davranan İzmir temsilcisi işini şansa bırakmak istemiyor. Özellikle hücum oyununu tercih eden Koşukavak'ın Buca taraftarının sevdiği agresif oyunu takıma oynatabilecek olması camiada ayrıca bir heyecan yaratıyor. Koşukavak, Altay İstanbulspor, Gazişehir, Bursaspor, Denizlispor ve Kayserispor'da da teknik direktörlük görevi yaptı.