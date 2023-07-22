Buca’dan yıldız avı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta transferin sessiz takımı Bucaspor 1928 sonunda düğmeye bastı. Geçen sezon Play-Off Finali oynayan ve 1. Lig kapısından dönen Fırtına bu sezon hedefe varmak için yıldız avına çıktı. Başkan Cihan Aktaş ve kurmayları üst liglerden üç önemli yıldız için devreye girdi. Fırtına'nın ilk hedefi Yasin Öztekin oldu. Süper Lig deneyimi olan ve 1. Lig ekibi Göztepe ile sözleşmesi sona eren 36 yaşındaki futbolcu ile yönetimin prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Sarı-lacivertliler, savunmaya takviye için de önemli adımlar attı. Kurmaylar, Eyüpspor'dan sol bek Berkan Emir ve Denizlispor'dan stoper Hakan Çinemre ile temasa geçti.

ORTAK NOKTALARI İZMİR

İKİ futbolcuya da teklifini ileten kurmayların transferde son aşamaya geldiği ve imzaların en kısa zamanda atılacağı kaydedildi. Yasin uzun süredir İzmir'de forma giyerken, Berkan Karşıyaka, Göztepe, Hakan Çinemre de bir dönem Bucaspor ve Göztepe'de top koşturmuştu. Üç yıldız ismin de İzmir'i tanıması Buca 1928'in transferde en büyük kozu oldu.

TEKNİK ARAYIŞ SÜRÜYOR

Bucaspor 1928 yönetimi, dış transferde bombardımana başlarken, yönetim teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, Sait Karafırtınalar ile yolları ayırdıktan sonra yeni teknik direktörünü henüz belirlemedi. Listesinde Fırat Gül, Yalçın Koşukavak, Ufuk Kahraman ve Uğur Balcıoğlu gibi isimler bulunan Fırtına yönetimi, henüz net biri karara varamadı. Başkan Cihan Aktaş ve yönetimin önümüzdeki hafta içinde teknik adamını belirlemesi bekleniyor.