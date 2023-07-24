Bucaspor 1928’de Koşukavak tamam

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta gözünü yeni sezona çeviren ve transfer hamleleriyle dikkat çeken Bucaspor 1928'de teknik direktör sorunu çözülüyor. İzmir temsilcisinin en son 1. Lig temsilcisi Manisa FK'yı çalıştıran deneyimli teknik direktör Yalçın Koşukavak ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. İzmirli teknik adamla sarı-lacivertli kurmayların el sıkıştığı kaydedilirken, imzaların da önümüzdeki günlerde atılacağı belirtildi. Kariyerine Göztepe'de yardımcı antrenör olarak başlayan Koşukavak, Karşıyaka, Manisaspor ve Şanlıurfaspor'da görev yaptı. Teknik direktörlük kariyerine ise Altay'da başlayan 50 yaşındaki çalıştırıcı, İstanbulspor, Gaziantep FK, Bursaspor, Denizlispor ve Kayserispor'da görev yaptı.

İRFAN AYRILIYOR

İzmir temsilcisinde teknik direktör sorunu büyük oranda çözüme kavuşurken, takımdan ayrılacak isimler de belli oluyor. İzmir temsilcinin geçen sezon devre arasında Ankara Demirspor'dan aldığı orta saha İrfan Akgün'ün, Arnavutköy Belediyespor ile anlaşma sağladığı öğrenildi.