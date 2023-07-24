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Haberler Bucaspor Bucaspor 1928'de transfer gelişmesi! Yasin Öztekin duyuruldu

Bucaspor 1928'de transfer gelişmesi! Yasin Öztekin duyuruldu

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Yasin Öztekin'i kadrosuna kattığını duyurdu.

İHA
Bucaspor 1928’de transfer gelişmesi! Yasin Öztekin duyuruldu

Bucaspor 1928, son olarak Göztepe forması giyen 36 yaşındaki kanat oyuncusu Yasin Öztekin'i kadrosuna kattığını açıkladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler son olarak Göztepe forması giyen 36 yaşındaki kanat oyuncusu Yasin Öztekin'i kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüp Başkanımız Cihan Aktaş'ın katılımıyla bugün gerçekleşen imza töreninde; 1987 doğumlu forvet oyuncusu Yasin Öztekin ile 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kadromuza katılan oyuncumuza kulübümüze hoş geldin diyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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