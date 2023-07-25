Yasin Öztekin resmen Buca’da

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Yasin Öztekin'i kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Son olarak Göztepe forması giyen 36 yaşındaki kanat oyuncusu ile iki yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüp Başkanımız Cihan Aktaş'ın katılımıyla bugün gerçekleşen imza töreninde; 1987 doğumlu forvet oyuncusu Yasin Öztekin ile 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kadromuza katılan oyuncumuza kulübümüze hoş geldin diyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

G.SARAY'DA ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Kariyerinde 583 karşılaşmaya çıkan deneyimli oyuncu, 124 kez fileleri havalandırırken, 99 da gol pası verdi. Futbola Borussia Dortmund altyapısında başlayan Yasin Öztekin kariyerinde Gençlerbirliği, Trabzonspor, Kayseri Erciyesspor, Galatasaray, Göztepe, Sivasspor ve Samsunspor formaları giydi.