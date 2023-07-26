Yuvaya dönüş

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Yasin Öztekin'i renklerine bağlayarak transfere oldukça iddialı bir giriş yapan Bucaspor 1928 eski yıldızlarını yuvaya döndürmek için düğmeye bastı. Teknik direktör Yalçın Koşukavak ile büyük oranda anlaşma sağlayan İzmir temsilcisinin, Hakan Çinemre ve Mehmet Sak'ın ardından eski oyuncusu Recep Niyaz ile de anlaşmaya vardığı ifade edildi. Denizli altyapısından yetişen Recep, kariyerinde Fenerbahçe, Samsun, Denizli, Çaykur Rize, ve Gaziantep FK formalarını da giyerken 2013-2014 sezonunda 1. Lig'de Bucaspor formasını 29 mücadelede terletmişti.

YENİDEN BULUŞACAKLAR

Deneyimli orta sahanın forma giydiği süreçte sarı-lacivertlilerin anlaşmaya vardığı Hakan Çinemre ve Mehmet Sak da kadroda yer alırken, eski takım arkadaşları 10 yıl sonra tekrar İzmir'de bir araya gelecek. Geride kalan sezonda İstanbul temsilcisi Eyüpspor'da forma giyen 27 yaşındaki Recep 23 maçta rakip ağları 4 kez sarstı. Yönetim, yine tecrübeli isimler Barış Başdaş ve Berkan Emir ile de temasları sürdürüyor.