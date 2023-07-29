Buca’da hedef Sadi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk transfer hamlesini kadrosuna Yasin Öztekin'i katarak yapan Bucaspor 1928'de takviye çalışmaları sürüyor. İzmir temsilcisinin, son olarak Tuzlaspor'da forma giyen 31 yaşındaki stoper Sadi Karaduman ile de anlaştığı iddia edildi. Gündeminde Denizlispor'dan ayrılan Hakan Cinemre, Pendikspor'dan Doğan Can Otman, Eyüpspor'la yollarını ayırması beklenen Recep Niyaz ve en son Kocaelispor'da görev yapan eski oyuncusu Mehmet Sak bulunan sarı-lacivertlilerin 31 yaşındaki deneyimli savunmacıyla gücüne güç katmak istediği ifade edildi.

EL SIKIŞTILAR

İstanbul temsilcisi Tuzlaspor ile olan sözleşmesi sona eren ve boşta olan oyuncuyla görüşme yapan Fırtına yönetiminin tecrübeli isimle el sıkıştığı belirtildi. Kasımpaşa altyapısından yetişen Sadi, birçok ekipte görev yaparken Edirne, Ceyhan, Kahramanmaraş, D.G.Birliği, Düzyurt, Hatay, Giresun ve Manisa FK formalarını terletti.

TARAFTARDAN YÖNETiME TEPKi VAR

BUCASPOR 1928'in antrenmanlarında geçen sezon kadro dışı bırakılan Mazlum Demir ve Lokman Gör'ün de yer alması sonrası taraftarlardan yönetime tepki geldi. İzmir ekibinin oynadığı kritik maçlarda affedilmeyen ve forma giymeyen iki stoperin yeni sezon öncesi çalışmalarda yer alması sonrasında taraftarlar sosyal medyada "Madem kadro dışı olan futbolcular önümüzdeki sezon takımda olacaktı, biz neden final maçına stopersiz çıktık?" yorumlarında bulundu.