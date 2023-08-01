Buca’da Recep tamam

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yeni sezon öncesi hedefini zirve olarak belirleyen Bucaspor 1928'de takviye çalışmaları sürüyor. Kadrosunu Göztepe'den ayrılan deneyimli yıldız Yasin Öztekin'in yanı sıra Doğan Can Otman ve Mehmet Sak ile güçlendiren İzmir temsilcisinin, bir başka tecrübeli futbolcuyla daha anlaşmaya vardığı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin Altınordu'dan ayrılan 33 yaşındaki orta saha Recep Aydın'la da söz kestiği ifade edildi. Futbol ve özel hayatına İzmir'de devam etmek istediği öğrenilen Recep'le en kısa zamanda resmi sözleşme imzalanacağı belirtildi. Konyaspor'da futbola başlayan Recep kariyerinde İstanbulspor, İnegölspor, Karabükspor, Giresunspor, Ümraniyespor, Bursaspor ve Bodrumspor'da da oynadı.

İZMİR'DE KALMAK İSTİYOR

Tecrübeli futbolcu geride kalan sezonun ilk yarısında Bodrumspor'a transfer olmuş, devre arasında da eski takımı Altınordu'ya geri dönmüştü. Recep Aydın, geçen sezon ikinci yarıda 11 mücadelede kırmızı-lacivertli formayı sırtına geçirirken takımının küme düşmesine engel olamadı.