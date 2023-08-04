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Bucaspor 1928’de Lokman ayrıldı

Bucaspor 1928’de Lokman ayrıldı
TFF 2. Lig'de yeni sezon çalışmalarını sürdüren Bucaspor 1928, tecrübeli stoper Lokman Gör'le yollarını ayırdı. İzmir temsilcisine geçen sezon başında transfer olan ve 22 mücadelede görev yapan 32 yaşındaki deneyimli stoper, 1 yıllık daha sözleşmesi bulunmasına rağmen takımdan gönderildi. Lokman, geride kalan sezonda kritik maçlarda gördüğü kartlar gerekçe gösterilerek yönetim kararıyla nisan ayında kadro dışı bırakılmıştı. İzmir temsilcisinde teknik direktör belirsizliği sürüyor. Bucaspor 1928'in büyük oranda anlaşmaya vardığı Yalçın Koşukavak ile çıkan pürüzlerin giderilemediği ve yönetimin tekrar alternatif isimlere yöneldiği ifade edildi.
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