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Haberler Bucaspor Aday çok imza yok

Aday çok imza yok

Çalışmalarını teknik direktörü olmadan sürdüren Buca 1928 gündemdeki isimlerle anlaşmadı.

Aday çok imza yok
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bucaspor'da teknik belirsizlik sürüyor. Geride kalan sezonda görev yapan Sait Karafırtınalar'la yollarını ayırdıktan sonra yaz dönemini adeta hocasız geçiren İzmir temsilcisi, yapılan görüşmelerden hala bir sonuç alamadı. Yalçın Koşukavak ile son anda anlaşamayan sarı-lacivertli yönetim, gündemdeki isimlerden Sami Uğurlu, Yılmaz Vural, Hamza Hamzaoğlu ve Samet Aybaba'dan da henüz olumlu bir yanıt alamadı. Çalışmalarına teknik direktörü olmadan devam eden, transfer çalışmalarını da sürdüren Bucaspor 1928'de sezonun başlamasına az bir süre kala kurmayların yapacağı teknik hamle merakla beklenirken, zamanın daralması taraftarlarda endişe yaratıyor.
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