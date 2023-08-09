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Haberler Bucaspor Bucaspor 1928 Sadi’yi açıkladı

Bucaspor 1928 Sadi’yi açıkladı

Bucaspor 1928 Sadi’yi açıkladı
TFF 2. Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Bucaspor 1928 bir transferi daha açıkladı. Daha önce kadrosuna Yasin Öztekin, Doğan Can Otman ve Mehmet Sak'ı kadrosuna dahil eden sarı-lacivertliler, Sadi Karaduman'ın transferini de açıkladı. Tecrübeli futbolcu, 1+1 yıllığına kendini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulüp CEO'muz Kenan Tiyanşan ve Sportif Direktörümüz Nihat Yılmaz'ın katılımıyla bugün gerçekleşen imza töreninde; 1992 doğumlu stoper oyuncusu Sadi Karaduman ile 1+1 uzatma opsiyon hakkı ile sözleşme imzalanmıştır. Kadromuza katılan oyuncumuza kulübümüze hoş geldin diyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." Futbola Edirnespor Gençlik'de başlayan Sadi, kariyerinde sırasıyla Ceyhanspor, K.Maraşspor, Darıca G.Birliği, 1614 Trabzon FK, Hatayspor, Giresunspor, Manisa FK ve Tuzlaspor formalarını terletti.
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