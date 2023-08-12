Bucaspor 1928’de Yıldırım başladı

TFF 2. Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Bucaspor 1928'de Ahmet Yıldırım başladı, teknik direktör sorunu çözüldü. İzmir temsilcisinin anlaşmaya vardığı ancak henüz resmi açıklama yapmadığı Ahmet Yıldırım'ın takımın başında idmanlara çıkmaya başladığı öğrenildi. Sarı-lacivertliler, uzun süren teknik adam arayışlarının ardından mutlu sona ulaşırken, takviye çalışmalarının da deneyimli teknik direktörün raporu doğrultusunda hız kazanacağı ifade edildi. Bu arada İzmir temsilcisinin Çaykur Rizespor'dan anlaşmaya vardığı Sefa Yılmaz'ın sosyal medya hesabından yaptığı sarı-lacivert kalpli paylaşım taraftarları heyecanlandırdı. Deneyimli futbolcunun resmi imzayı atmak ve takıma katılmak için İzmir'e geldiği ifade edildi.