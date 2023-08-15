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Haberler Bucaspor Bucaspor 1928'den gollü prova! 3-3 berabere kaldılar

Bucaspor 1928'den gollü prova! 3-3 berabere kaldılar

TFF 2. Lig'de yer alan Bucaspor 1928 yeni sezon öncesi hazırlık maçında Isparta 32 Spor ile karşılaştı. İzmir ekibi müsabakadan 3-3'lük eşitlikle ayrıldı.

DHA
Bucaspor 1928’den gollü prova! 3-3 berabere kaldılar

TFF 2'nci Lig'de yeni sezona iddialı girmeye hazırlanan Bucaspor 1928, Afyon kampında teknik direktör Ahmet Yıldırım yönetiminde oynadığı ilk hazırlık maçında Isparta 32 Spor'la 3-3 berabere kaldı. Sarı-lacivertli ekibin gollerini yeni transfer Yasin Öztekin'in yanı sıra tecrübeli oyuncu İlhan Depe ve altyapıdan yetişen 16 yaşındaki santrfor Arda Usluoğlu kaydetti.

Yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında İzmir'de Göztepe'yi 2-0 yenen İzmir temsilcisi, kamptaki ikinci özel provada perşembe günü Menemen FK ile kozlarını paylaşacak.

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