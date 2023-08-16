Bucaspor’da ayrılık rüzgarı

TFF 2. Lig'de yaptığı önemli transferlerle yeni sezona iddialı girmeye hazırlanan Bucaspor 1928'de ayrılık rüzgarı esiyor. İzmir temsilcisinin altyapısından yetişen 26 yaşındaki orta saha Saruhan Fındıkcı'yla da yolların ayrılacağı öğrenildi. Geride kalan süreçte İrfan Akgün, Lokman Gör, Recep Gül, Hasan Çelik, Tunç Murat Behram ve Mustafa Seyhan'ın ardından deneyimli futbolcunun da kadroda yer almayacağı ifade edildi. 2015-2016'da Trabzonspor altyapısından Bucaspor altyapısına transfer olan ve A takıma kadar yükselen Saruhan, sarı-lacivertli formayla 160 mücadelede görev yaparken, 11 gol ve 1 asist katkısı verdi.