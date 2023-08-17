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Haberler Bucaspor Bucaspor 1928’de Şentürk’e kanca

Bucaspor 1928’de Şentürk’e kanca

Tecrübeli forvete 3. Lig ekiplerinin yakın ilgisi var.

HABER MERKEZİ
Bucaspor 1928’de Şentürk’e kanca
TFF 2. Lig'de yeni sezon öncesi çalışmalarını Afyon kampında sürdüren Bucaspor 1928'de Erhan Şentürk'e talip çıktı. İzmir temsilcisine geride kalan sezonun başında Afyonspor'dan "Gol kralı" ünvanıyla gelen ancak beklentilerin uzağında kalan tecrübeli forvete Bergama FK başta olmak üzere 3. Lig ekiplerinin yakın ilgisinin olduğu öğrenildi. Sarı-lacivertlilerde geçen sezon 26 karşılaşmanın 15'inde 11'de görev yapan 34 yaşındaki santrfor, rakip ağları sadece 2 kez sarstı ve eski günlerini arattı. Kariyerinde Diyarbakırspor, Kartalspor, Karşıyaka, Ç.Rizespor, Gaziantep FK, Körfezspor, Ankaragücü, Bandırmaspor, Samsunspor ve Sancaktepe FK formalarını da terletirken, rotasını yüksek ihtimalle 3. Lig'e çevirecek.
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