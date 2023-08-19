Bucaspor çıldırdı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kuran Bucaspor 1928 transferde vites artırdı. İzmir temsilcisinin geçen sezonu Göztepe'de geçiren sağ bek Tarık Çamdal, Kayserispor'dan golcü İlhan Parlak ve Altınordu'dan Hüsamettin Yener ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Geride kalan sezonda Süper Lig'de Kayseri formasıyla 26 maça çıkan ve 3 gol atan 36 yaşındaki Parlak'la, sarı-kırmızılı ekipte beklediği forma şansını bulamayan ve ligin bitiminde Göztepe ile yollarını ayıran, bonservisi elinde bulunan Tarık'la ve ligi Altınordu'da tamamlayan ve kırmızı-lacivertli ekiple sözleşme yenilemeyen Hüsamettin Yener ile de el sıkıştığı ifade edilen Fırtına'da imzaların kısa sürede atılması bekleniyor.

ÜÇ İSMİN DE KARİYERİ PARLAK

Ülkemizde Eskişehirspor, Galatasaray, Antalyaspor, Adana Demirspor ve Tuzlaspor formalarını da terleten 32 yaşındaki futbolcu Tarık Çamdal, Göztepe'de 27 resmi maçta oynadı ve 1 asist yaptı. Fenerbahçe dahil yıllardır Süper Lig'de birçok kulüpte forma giyen 37 yaşındaki İlhan ise 3 sezon önce ilk kulübü Kayserispor'a döndü. İlhan, geçen sezon Süper Lig'de 22 maçta 2 gol attı. Profesyonel kariyerine Altay'da başlayan Hüsamettin Yener ise önce Altınordu daha sonra Göztepe formalarını terletti.