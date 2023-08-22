Bucaspor Hakan’la anlaştı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam eden Bucaspor 1928, transferde bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekip, son olarak Bodrumspor formasını terleten 38 yaşındaki orta saha Hakan Özmert ile söz kesti. Geçtiğimiz sezon, 1. Lig'de yeşil-beyazlı forma ile 18 maçta forma giyen ve 2 gol, 1 asistlik performans ile dikkatleri üzerine çeken Özmert ile masaya oturan kurmaylar, sözleşmesi biten ve şu an boşta olan oyuncu ile anlaştı. Geçtiğimiz haftalarda Özmert ile görüşen ancak küçük pürüzler nedeniyle anlaşma sağlayamayan Fırtına yönetimi bu kez futbolcuyu ikna etmeyi başardı. Bucaspor 1928'in çiçeği burnunda teknik direktörü Ahmet Yıldırım'ın tecrübeli oyuncuyu bir süredir takip ettiği ve transfer için oldukça istekli olduğu ifade edildi.

YILDIRIM ÖZELLİKLE İSTEDİ

Birçok 1. Lig ve 2. Lig ekibinin radarında olan Süper Lig patentli Özmert'in önümüzdeki günlerde İzmir'e gelerek sarı-lacivertli kulübe imza atması bekleniyor. Fırtına, transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor.