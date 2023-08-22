  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Bucaspor Bucaspor Hakan’la anlaştı

Bucaspor Hakan’la anlaştı

Geçen sezon Bodrumspor forması giyen Süper Lig tecrübeli 38 yaşındaki orta saha oyuncusu İzmir ekibiyle söz kesti.

DOĞANCAN BİNGÖL
Bucaspor Hakan’la anlaştı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam eden Bucaspor 1928, transferde bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekip, son olarak Bodrumspor formasını terleten 38 yaşındaki orta saha Hakan Özmert ile söz kesti. Geçtiğimiz sezon, 1. Lig'de yeşil-beyazlı forma ile 18 maçta forma giyen ve 2 gol, 1 asistlik performans ile dikkatleri üzerine çeken Özmert ile masaya oturan kurmaylar, sözleşmesi biten ve şu an boşta olan oyuncu ile anlaştı. Geçtiğimiz haftalarda Özmert ile görüşen ancak küçük pürüzler nedeniyle anlaşma sağlayamayan Fırtına yönetimi bu kez futbolcuyu ikna etmeyi başardı. Bucaspor 1928'in çiçeği burnunda teknik direktörü Ahmet Yıldırım'ın tecrübeli oyuncuyu bir süredir takip ettiği ve transfer için oldukça istekli olduğu ifade edildi.

YILDIRIM ÖZELLİKLE İSTEDİ

Birçok 1. Lig ve 2. Lig ekibinin radarında olan Süper Lig patentli Özmert'in önümüzdeki günlerde İzmir'e gelerek sarı-lacivertli kulübe imza atması bekleniyor. Fırtına, transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA