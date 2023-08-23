Buca beklemede

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Bucapor 1928, transferde beklemeye geçti. Sezon öncesi yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren sarılacivertliler, son olarak Göztepe'den ayrılan Süper Lig patentli Tarık Çamdal'a talip olmuştu. 32 yaşındaki futbolcuyla menajeri kanalıyla temasa geçen İzmir ekibinin gözü yıldız isimden gelecek haberde. Şu an boşta olan ve herhangi bir kulüple anlaşmayan deneyimli sağ bek yönetimden süre istemişti. Sezon başlamadan önce sağ beke yapacağı takviyeyle transferi bitirmeyi hesaplayan İzmir temsilcisi, bir an önce sonuca gitmek istiyor. Alternatifleri de değerlendiren İzmir ekibi, Çamdal'dan yanıt gelmeden yeni bir hamle yapmayacak. Futbolcunun İzmir'de kariyerine devam etmek istediği ancak bazı kulüplerle görüşme halinde olduğu ifade edildi.