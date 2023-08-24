Bucaspor 1928’de Abdullah veda etti

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mutlak şampiyonluk hedefleyen Bucaspor 1928'de bir ayrılık daha gerçekleşti. Geçtiğimiz sezon Buca formasıyla Play- Off finali oynama başarısı gösteren 28 yaşındaki savunma oyuncusu Abdullah Balikuv, sözleşme yenilemedi. Kontratı Haziran'da sona eren ve sarılacivertli yönetim ile masaya oturan Balikuv, kurmaylar ile anlaşma sağlayamadı. Yeni sezon için kulüp arayışına başlayan deneyimli oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tüm camiaya teşekkür ederek Bucaspor'a veda etti. Balikuv paylaşımında, "Fırtına ile Play-Off finali oynadım. Burada çok güzel arkadaşlıklar edindim keşke her şey daha farklı olsaydı ancak benim için veda zamanı" ifadelerine yer verdi.