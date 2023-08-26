Buca’da 4 ayrılık

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Bucaspor 1928'de yaprak dökümü sürüyor. Transfer çalışmalarını sürdürerek gücüne güç katan Buca'da diğer tarafta da ayrılıklar yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon takımın değişilmez isimleri arasında yer alan Osman Işıklı, Alp Tutar, Cuma Menize ve Saruhan Fındıkçı, Fırtına ile vedalaştı. Osman Ankara Demirspor'la, kaleci Alp Tutar Isparta 32 Spor'la, Cuma Menize ve Saruhan Fındıkcı ise Sarıyer'le anlaştı. Bu ayrılıkların ardından Buca, boşalan bölgeler için transfer çalışmaları için kollar sıvadı.

"BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Ayrılıkların ardından Bucaspor 1928, sosyal medyadan teşekkür içerikli bir veda mesajı paylaştı. Oyunculara teşekkür edilerek, "Formamızı terleten değerli oyuncularımıza teşekkür ediyoruz. Takımımız ve şanlı armamız üzerinde emeklerini görmezden gelemeyiz. Yeni takımlarında ve kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.