Bucaspor kahroldu

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Vanspor'u konuk eden Bucaspor 1928 sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Dk. 1'de sağ kanattan ceza sahası içine topu ortalayan Yasin, meşin yuvarlağı Erhan ile buluşturdu. İyi yükselen Erhan'ın vole vuruşu auta gitti. 18'de Vanspor atağında sağ kanattan ortalayan Kerem, ceza yayı üzerinde topu Harun ile buluşturdu. Sol köşeye vuran oyuncu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1. 34'de Medeni'nin ortasına Hasan sert vurdu, Kıvanç'ın müdahalesinin ardından top direkten kornere çıktı. 37'de Berke'nin ortasında önüne düşen topa beklemeden vuran Mazlum, topu az farkla auta gönderdi.

BASKI SÜRDÜ AMA OLMADI

50'de soldan ceza sahasına girip vuruşunu yapan İlhan'ın topu direkten döndü. 52'de Yasin'in ceza yayı önünden çektiği şut az farkla auta çıktı. 75'de Kerem kaleciyi çalımlayarak şutunu kullandı ancak Onur topu çizgiden çıkardı. 81'de Ali'nin sağ çaprazdan şutu az farkla auta gitti. 88'de Yasin kaleciyi geçemedi ve maç 1-0 bitti.

DESTEK KALDIĞI YERDEN

İzmir temsilcisini sezonun ilk mücadelesinde taraftarları yalnız bırakmadı. Geçen sezon verdiği desteğe kaldığı yerden devam eden sarılacivertli taraftarlar mücadele öncesinde şampiyonluk tezahüratları yaparken, maç boyunca da futbolcuları ateşlemek için elinden geleni yaptı.

YILDIZLAR İLK KEZ SAHADA

Bucaspor 1928'in kadrosuna kattığı yıldız isimler sezonun ilk maçında sahadaki yerlerini aldı. İzmir temsilcisinde teknik direktör Ahmet Yıldırım da ilk resmi müsabakasına çıkarken, deneyimli çalıştırıcı yeni transferlerden Yasin Öztekin, Koray Altınay ve Mehmet Sak'ı ilk 11'de sahaya sürdü. Sefa Yılmaz, Doğan Can Otman ve Sadi Karaduman mücadeleye yedek kulübesine başladı.