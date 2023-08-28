Zaman her şeyi çözecek

Sezona birçok yıldız transferle start veren geçtiğimiz sezonun Play-Off finalisti Bucaspor 1928 lige istediği gibi başlayamadı. Taraftarının desteğini arkasına alarak sahaya çıkan İzmir ekibi mücadele boyunca oyunun hakimiyetini eline alamadı. Rakibine birçok pozisyon verirken, kendisi de yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Yeni teknik direktörü Ahmet Yıldırım ve yeni takviyeleriyle galibiyet peşinde koşan sarı-lacivertlilerin en büyük ilacı zaman olacak. Haftalar ilerledikçe Bucaspor istediği oyunu sahaya yansıtacak. İlk yarıda rakibin golüne engel olamayan sarı-lacivertliler, istediği oyunu sahaya yansıtmakta zorlandı. İlk 45'te zaman zaman tehlikeli ataklar yapan Buca ekibi, rakip savunma ve kaleci Nurullah'a ek olarak bir kez de direğe takıldı.

GELECEK VADETTİ

İkinci yarıda da karşılıklı ataklarla benzer bir tablo seyrettik. Kaliteli ayaklarına ve rakip kaleyi birçok kez tehdit etmesine rağmen topu çizgiden bir türlü geçiremeyen İzmir ekibi, lige tatsız başlamaktan kurtulamadı ancak oynanan oyun ve mücadelesi ile gelecek adına umut vadetti. Son dakikalarda rakip kaleyi abluka altına alan İzmir ekibi, iki kez direkleri geçemediği mücadelede henüz ilk maçta güzel bir uyarı aldı. Önümüzdeki haftadan itibaren özellikle gol yollarında üretkenliği yakalayarak sonuca giderse her şey çok daha güzel olur. Bucaspor 1928 grubunun iddialı ekiplerinden biri karşısında aldığıyenilgiye rağmen sahadan alkışlarla ayrılırken, futbolcu ve teknik heyete düşen gelecek hafta alacağı 3 puanla bu yenilgiyi unutturmak.