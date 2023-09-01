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Haberler Bucaspor Buca 1928’de değişim kapıda

Buca 1928’de değişim kapıda

BERKE ÖZBAY
Buca 1928’de değişim kapıda
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta lige taraftarı önünde Vanspor FK yenilgisiyle başlayan Bucaspor 1928'de rotasyon kapıda. Teknik direktör Ahmet Yıldırım'ın Doğu Anadolu ekibine karşı ilk 11'de sahaya sürdüğü ancak 55. dakikada oyundan aldığı İlhan Depe ve Emre Erdem'i bu hafta yedek kulübesinde oturtabileceği ifade edildi. Maçın başlangıç kadrosunda ufak çaplı bir değişime gidilmesi beklenirken, bu iki ismin yerlerine ise Sefa Yılmaz ve Erhan Kartal'ın görev alması öngörülüyor. Öte yandan santrforda eksiklik yaşayan sarı-lacivertlilerin bu bölgeye yaz transfer döneminin bitimine kadar takviye yapabileceği belirtildi.
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