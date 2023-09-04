Bucaspor’da hüsran var

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Bucaspor 1928 sezona hüsran ile başladı. Sarı-lacivertliler geçen hafta evinde Van Spor yenilgisiyle sezona başlarken, önceki gün de deplasmanda ligin yeni ekibi Mersin İY ile 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini sürdürdü. Geride kalan iki haftada büyük hayal kırıklığı yaşayan ve ald ığı sonuçlarla galibiyet hasretini iki maça çıkaran sarılacivertlilerde yaz transfer döneminde yapılan iddialı hamleler skora henüz yansımadı. Takımın başına yeni geçen genç teknik direktör Ahmet Yıldırım, iki maçta da 3 puanı alamazken, taraftarların yoğun eleştirisine maruz kaldı.