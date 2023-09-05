Bucaspor 1928 hırçın başladı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezona istediği gibi başlayamayan Bucaspor 1928, lige hırçın başladı. Taraftarı önündeki oynadığı ilk karşılaşmadan yenilgiyle ayrılan Buca, ikinci haftada ise öne geçtiği Yeni Mersin İdman Yurdu karşısından beraberlikle ayrılmış ve destekçilerine büyük hayal kırıklığı yaşatmıştı. İlk 2 haftadan sadece 1 puan çıkartabilen İzmir temsilcisi hırçın oyunuyla dikkatleri üzerine çekti. Sarı-lacivertliler, iki maçta 5 sarı kart, 1 de kırmızı kart görerek Van Spor ile birlikte ligin en çok kart gören ekiplerinden biri oldu ve ligin başından sert bir oyun ortaya koyacağının sinyalini verdi. Mersin maçının 84. dakikasında gördüğü direkt kırmızı kart ile sarsılan ilk 11'in değişilmez oyuncularından Erhan Kartal ise 2 hafta forma giyemeyecek. Kartal yerine Onur Özcan'ın ilk 11'de forma şansı bulması bekleniyor.