  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Bucaspor Bucaspor 1928 hırçın başladı

Bucaspor 1928 hırçın başladı

İlk iki haftada 5 sarı, 1 de kırmızı kart gören İzmir ekibi sert görüntü çizdi.

HABER MERKEZİ
Bucaspor 1928 hırçın başladı
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezona istediği gibi başlayamayan Bucaspor 1928, lige hırçın başladı. Taraftarı önündeki oynadığı ilk karşılaşmadan yenilgiyle ayrılan Buca, ikinci haftada ise öne geçtiği Yeni Mersin İdman Yurdu karşısından beraberlikle ayrılmış ve destekçilerine büyük hayal kırıklığı yaşatmıştı. İlk 2 haftadan sadece 1 puan çıkartabilen İzmir temsilcisi hırçın oyunuyla dikkatleri üzerine çekti. Sarı-lacivertliler, iki maçta 5 sarı kart, 1 de kırmızı kart görerek Van Spor ile birlikte ligin en çok kart gören ekiplerinden biri oldu ve ligin başından sert bir oyun ortaya koyacağının sinyalini verdi. Mersin maçının 84. dakikasında gördüğü direkt kırmızı kart ile sarsılan ilk 11'in değişilmez oyuncularından Erhan Kartal ise 2 hafta forma giyemeyecek. Kartal yerine Onur Özcan'ın ilk 11'de forma şansı bulması bekleniyor.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA