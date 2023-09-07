Bucaspor’un gözü Sinan’da

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezona 1 yenilgi, 1 de beraberlik alarak iyi başlamayan Bucaspor 1928'de forvet operasyonu var. Üçüncü bölgede kanat ağırlıklı bir kadro kuran ancak santrforda 17 yaşındaki Arda dışında hamle şansı bulunmayan sarılacivertlilerin Çorum FK'dan Sinan Kurumuş'la iletişime geçtiği kaydedildi. Ankaragücü altyapısından yetişen tecrübeli golcü Beşiktaş, Boluspor, Kahramanmaraş, Tepecikspor, Bayrampaşa, Pendikspor, Kırklarelispor, Hatayspor Manisa, Tarsus, Şanlıurfa ve Sakarya formalarını da terletti.

İKİ KEZ GOL KRALI OLDU

Geçen sezon Çorum ekibinde ikinci lig şampiyonluğu sevinci yaşayan Sinan 35 maçta ağları 17 kez sarstı. Futbolcu bu başarısıyla Beyaz Grup Gol Kralı Kemal Rüzgar'ın (20) ardından rakip ağları en fazla sarsan isim oldu. Sinan, kariyerinde 2. Lig'de iki kez de gol krallığı tacını taktı. Deneyimli santrfor, 2020-2021 sezonunda 27 golle, 2021- 2022'de ise 16 golle kral oldu. Buca ekibinin bu transferi bitirmek için büyük çaba sarf ettiği ifade edilirken, yönetimin şartlarını zorlayacağı gelen haberler arasında.

GOLCÜ LİSTESİ ÇOK KABARIK

Kadrosuna forvet takviyesi yapmak için kolları sıvayan Bucaspor 1928'de transfer listesi hayli kabarık. Gündeminde Mehmet Uysal, Atabey Çiçek ve İlhan Parlak gibi isimler bulunan sarı-lacivertliler, henüz transfer hamlelerinde somut bir adım atamadı. Yönetim, Kurumuş'un transferinde olumsuz bir sonuç alması halinde listedeki diğer üç isimle görüşmeleri hızlandıracak.