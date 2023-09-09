Bucaspor’da Erhan suskun

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezona istediği başlangıcı yapamayan Bucaspor 1928'de takımın forveti Erhan Çelenk'de suskunluğa büründü. Yeni sezona yaptığı flaş transferlerle başlayan ve mutlak şampiyonluk hedefleyen Buca'da işler yolunda gitmiyor. Ligde oynadığı 2 karşılaşmada 1 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Fırtına'da geçen sene attığı 16 gol ile gol krallığı tablosunu zirvede bitiren 34 yaşındaki golcü Erhan Çelenk yeni sezonda henüz fileleri havalandıramadı. Ön bölgede üretken olmakta zorlanan sarı-lacivertliler, durum böyle olunca skor bulmakta sıkıntı yaşadı ve iki maçta da sadece hanesine 1 puan yazdırabildi. Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım'ın Çelenk ile özel çalıştığı ve yarın oynanacak Karacabey Bld maçında bu şanssızlığı kırarak taraftarına bol gollü bir maç izletmek istediği kaydedildi.