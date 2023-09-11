Bucaspor nihayet

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928, evinde Karacabey Bld'yi 1-0 mağlup etti. 2. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine sarkan Erhan Çelenk, topu Yasin ile buluşturdu. Penaltı noktası üzerinden vuruşunu yapan Yasin, meşin yuvarlağı auta gönderdi. 18'de Sefa, ceza yayı üzerinden pasını Erhan Çelenk'e verdi. Beklemeden şutunu kullanan oyuncu kaleciyi geçemedi. 26'da ceza sahasının sağından serbest vuruş kullanan Yasin, topu üstten auta gönderdi. 38'de Özgür, sağ kanattan topu ortaladı, Sinan iyi yükselerek kafa vuruşunu yaptı ancak top kalecide kaldı. 45+2'de sağ taraftan kullanılan kornere iyi yükselen Mazlum, kafayla topu auta gönderdi. İlk yarı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

GOL İKİNCİ YARI GELDİ

48'de Yasin sol kanattan ceza sahası içine topu ortaladı, iyi yükselen Erhan Çelenk, vuruşunu yaptı ancak top kalecinin kucağında kaldı. 53'te Doğan Can, ceza yayı üzerinden sert ve isabetli bir şut kullandı, top az farkla auta çıktı. 68'de Karacabey Bld savunmasının anlaşmazlığı nedeniyle Erhan Çelenk topu önünde buldu. Kaleciyle karşı karşıya kalan oyuncu topu az farkla auta gönderdi. 70'te Berke, ceza yayı üzerinden şutunu kullandı, topu sektiren Karacabey Bld kalecisi Hüseyin Erhan Çelenk'in şutuna engel olamadı: 1-0. Maç Bucaspor 1928'in üstünlüğüyle sonuçlandı.

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

Bucaspor 1928 taraftarı karşılaşmaya ilgi gösterdi. Maçtan önce stadın etrafında toplanan taraftarlar güzel havayı fırsat bilerek stada akın etti. Karşılaşmadan önce tezahüratlar yapan 12. adam, başlama düdüğünden önce tribünlerdeki yerini aldı. İlk düdükle beraber desteğe başlayan taraftarlar, mücadele boyunca bir dakika susmadı. Besteler ve marşlar söyleyen taraftarlar, takımı motive etmek için büyük çaba gösterdi.