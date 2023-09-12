Buca hayata döndü

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezon öncesi yaptığı flaş transferlere rağmen ilk iki maçında çıkış yapamayan Bucaspor 1928, Karacabey Belediyespor'u yenerek rahat bir nefes aldı. İlk iki maçta Vanspor FK'ya evinde 1-0 yenilip, Yeni Mersin İdmanyurdu ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Buca, ligin 3. haftasında ilk 3 puanına uzandı. Evinde Karacabey Bld'yi Erhan Çelenk'in 70. dakikada attığı gol ile 1-0 yenen sarı-lacivertliler, üzerindeki ölü toprağını attı. Bu sonuçla puanını 4'e yükselten İzmir ekibi, haftayı 9. sırada kapattı. Geçen senenin gol kralı Erhan Çelenk ise 3. hafta suskunluğunu bozarak 'ben de varım' dedi.

"SERİ HEDEFLİYORUZ"

Karşılaşma sonunda maçı değerlendiren Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım, önemli bir galibiyet aldıklarını ifade etti. Çıkışa geçmek için hazır olduklarına işaret eden Yıldırım, "Kazamak bize moral ve güven verdi. Önemli transferler yaptık ve bunların bir uyum süreci var. Aşama aşama bu süreçten geçip zirveye oynayan bir takım olmak istiyoruz. Önümüzdeki hafta Ankaraspor ile deplasmanda karşılaşacağız. Bu maçı yenerek seri yakalama amacındayız" dedi.