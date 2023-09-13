Bucaspor’da ayrılık rüzgarı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk galibiyetini Karacabey Belediyespor önünde alan ve çıkışa geçen Bucaspor 1928'de ayrılık rüzgarı esti. İzmir temsilcisinin geçen sezon devre arasında Manisa FK'dan kadrosuna kattığı 26 yaşındaki sol bek Çağrı Giritlioğlu ile yollar ayrıldı. Teknik direktör Ahmet Yıldırım'ın gözüne giremeyen ve bu sezon sarı-lacivertli formayı hiç giyemeyen deneyimli savunmacı, 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'a imza attı. Büyük umutlarla kadroya katılan ancak beklenen performansı sergileyemeyen Çağrı, sarı-lacivertli İzmir temsilcisinde geçen sezon 13 mücadelede forma giyerken gol ya da asist katkısı verememişti.