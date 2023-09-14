Buca 1928’de Yasin sessiz

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geride kalan üç maçtaki ilk galibiyetini Karacabey karşısında alan Bucaspor 1928'de Yasin Öztekin yokları oynuyor. Bir başka İzmir ekibi Göztepe'den kadroya katılan deneyimli futbolcu geride kalan 3 mücadelede sergilediği performansla beklentilerin uzağında kaldı. Bu süreçte tüm maçlarda ilk 11'de görev yapan 36 yaşındaki hücumcu skor katkısı da üretemedi. Yasin, oynanan son iki maçta ise teknik direktör Ahmet Yıldırım tarafından oyundan alındı. Tecrübeli futbolcu Yeni Mersin İdmanyurdu mücadelesinde 66, son oynanan Karacabey Belediyespor müsabakasında ise 63 dakika sahada kaldı. Skor katkısı veremeyen Yasin'in yerine Karacabey maçında oyuna giren Berke Bıyık yaklaşık 7 dakika sonra asiste imza attı.