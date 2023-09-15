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Bucaspor 1928’de iki ayrılık daha

HABER MERKEZİ
Bucaspor 1928’de iki ayrılık daha
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde Karacabey Belediyespor'u 1-0 yenen Bucaspor 1928'de Çağrı Giritlioğlu'nun yanı sıra iki futbolcu daha takımdan ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde altyapıdan yetişen orta saha Kerem Yorulmaz ve Yusuf Can Abay kiralandı. Yapılan açıklamada, "Kerem Yorulmaz'ın 3'üncü Lig takımlarından Karabük İdmanyurdu Spor'a kiralık olarak transferi gerçekleşmiştir. Yusuf Can Abay'ın da 3'üncü Lig takımlarından Büyükçekmece Tepecik Spor'a kiralık olarak transferi gerçekleşmiştir" denildi.
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