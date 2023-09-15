Krallar kayıp

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk üç haftayı 4 puanla kapatan Menemen FK'da gözler geçen sezonun gol krallarını arıyor. İzmir ekibinin kadrosuna kattığı geçen sezonun 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup gol kralları Kemal Rüzgar ve Samed Ali Kaya, geride kalan süreçte adeta kayıplara karıştı. Kemal Rüzgar tüm maçlara 11'de başlamasına rağmen gol sevinci yaşayamadı. Samed Ali ise sakatlığı sebebiyle geride kalan 3 maçta da kadroda yer almadı.

HÜCUMDA SORUN YAŞADI

Üç maçta rakip ağları 2 kez sarsan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Cenk Laleci'nin yapacağı hamleler merakla beklenirken, son transfer Hüsamettin'in ilk 11'e girebileceği kaydedildi. Üç maçta hanesine 4 puan yazdıran İzmir temsilcisinde Kemal'in golle tanışması ve Samed Ali'nin de takıma katılması bekleniyor.