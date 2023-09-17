Buca 1928 pes etmedi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan Bucaspor 1928, zorlu Ankaraspor deplasmanından bir puanla döndü: 1-1. Sarı-lacivertliler karşılaşmaya oldukça temkinli başlarken, her iki takım da ilk 45 dakikada yakaladığı pozisyonları gole çeviremedi. Devre başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda ev sahibi Ankaraspor daha baskılı başladı. Başkent temsilcisi 72. dakikada İbrahim Sürgülü ile bulduğu golle Fırtına önünde 1-0 öne geçti.

FIRTINA 5 PUANA ULAŞTI

Bu golün ardından rakip kalede etkili olan Bucaspor 1928, aradığı golü 84. dakikada buldu. Oyuna 7 dakika önce giren Arda, rakip savunmanın hatasını affetmedi ve İzmir temsilcisine puanı getiren golü kaydetti. Böylelikle Bucaspor 1928 1-0 geriye düştüğü maçta, Ankaraspor ile 1-1 berabere kalarak puanını 5'e çıkarttı.