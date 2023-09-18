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Bucaspor 1928 seri başlatamadı

HABER MERKEZİ
Bucaspor 1928 seri başlatamadı
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Karacabey Belediyespor'u 1-0 yenip çıkışa geçen Bucaspor 1928, galibiyet serisi yakalamak istediği haftada tökezledi. İzmir temsilcisi, Ankaraspor deplasmanında sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak kayıp yaşadı. Fırtına'da sevindiren tek gelişme beraberlik golünü Bucaspor altyapısından yetişen 16 yaşındaki Arda Usluoğlu'nun atması olurken, taraftarlar sosyal medyadan teknik direktör Ahmet Yıldırım'a ateş püskürdü. Geride kalan 4 haftada 5 puan toplayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ahmet Yıldırım en kısa sürede çıkış yakalayacaklarını ve zirve yarışına ağırlıklarını koyacaklarını söyledi.
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