Buca 1928’de özeleştiri vakti

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Bucaspor 1928'de başkan Cihan Aktaş, sosyal medya hesabı üzerinden özeleştiri yaptı. Sarı-lacivertli ekip, yaptığı flaş transferlere rağmen ilk 4 haftada 5 puan toplayınca taraftarlar yönetime tepki göstermişti.

"TEREDDÜTSÜZ BIRAKIRIM"

Bucaspor 1928 Başkanı Cihan Aktaş yaptığı paylaşımında bir türlü başarının gelmemesinin sebebini yönetimsel olarak yorumladı. Aktaş, "Bu işi forvet eksiği veya futbolcuların başarısızlığı olarak nitelendirmiyoruz. Transferlerin doğru olduğuna inanıyorum. Bu durumu derhal başarıya çevirecek adımlar atacağımızı taahhüt ediyorum" dedi. Aktaş, Bucaspor'un kendisi için önemli olduğunu ifade ederek, "Eğer sorunun kaynağı ben isem tereddüt etmeden bırakırım. İş yoğunluğumun kulübe zarar verdiği gerçeğini görüyorum. Köklü değişiklikler yapılacak" dedi.