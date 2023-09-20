Bucaspor 1928 kritik virajda

TFF 2. Lig'de geride kalan 4 haftada hanesine 5 puan yazdıran ve sezona istediği gibi başlayamayan Bucaspor 1928'i gelecek iki haftada oldukça kritik maçlar bekliyor. İzmir temsilcisi önümüzdeki süreçte birbirinden önemli iki Ege derbisinde ter dökecek. Sarı-lacivertliler öncelikle cumartesi günü tüm maçlarını kazanan 12 puanlı Nazilli Belediyespor'la evinde kozlarını paylaşacak. Daha önce Nazilli ekibi ile 5 kez karşılaşan Bucaspor 1928'in rakibine şansı tutmazken 3 yenilgi, 2 beraberlik aldı. Fırtına, sonraki hafta ise tüm maçlarından yenilgiyle ayrılan ve çıkış arayan Altınordu ile deplasmanda kapışacak. İzmir temsilcisi bu maçlardan galibiyetle ayrılarak, üst sıralara tırmanmak ve zirveyle arasındaki 7 puanlık farkı azaltmak istiyor.