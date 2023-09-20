  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Bucaspor Bucaspor 1928 kritik virajda

Bucaspor 1928 kritik virajda

HABER MERKEZİ
Bucaspor 1928 kritik virajda
TFF 2. Lig'de geride kalan 4 haftada hanesine 5 puan yazdıran ve sezona istediği gibi başlayamayan Bucaspor 1928'i gelecek iki haftada oldukça kritik maçlar bekliyor. İzmir temsilcisi önümüzdeki süreçte birbirinden önemli iki Ege derbisinde ter dökecek. Sarı-lacivertliler öncelikle cumartesi günü tüm maçlarını kazanan 12 puanlı Nazilli Belediyespor'la evinde kozlarını paylaşacak. Daha önce Nazilli ekibi ile 5 kez karşılaşan Bucaspor 1928'in rakibine şansı tutmazken 3 yenilgi, 2 beraberlik aldı. Fırtına, sonraki hafta ise tüm maçlarından yenilgiyle ayrılan ve çıkış arayan Altınordu ile deplasmanda kapışacak. İzmir temsilcisi bu maçlardan galibiyetle ayrılarak, üst sıralara tırmanmak ve zirveyle arasındaki 7 puanlık farkı azaltmak istiyor.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA