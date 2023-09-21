Bucaspor’da Yasin sevinci

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yeni sezona flaş transferlerle başlayan Bucaspor 1928'de Yasin Öztekin mutluluğu yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta içi antrenmanda sakatlanarak bir süre dinlendirilen Öztekin'in durumunun iyi olduğu öğrenildi. Geçen hafta oynanan Ankaraspor karşısında tedbir amaçlı 18 kişilik kadroya dahil edilmeyen 37 yaşındaki orta sahanın büyük ölçüde iyileştiği ifade edildi. Öztekin'in cumartesi günü Nazilli Bld ile oynanacak kritik karşılaşmada teknik direktör Ahmet Yıldırım'ın şans vermesi halinde forma giyeceği öğrenildi. Öztekin'in geçen sezon Göztepe'de yaşadığı sakatlığın kısmi olarak nüksettiği ve bu durumun teknik heyette korku yarattığı gelen bilgiler arasında. Sarılacivertli ekip ile bu sezon üç karşılaşmaya çıkan tecrübeli kanat oyuncusu skor katkısı veremedi.