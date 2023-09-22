Buca 1928’in değişilmezleri

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezona istediği gibi başlayamayan Bucaspor 1928'de 5 isim kadronun değişilmezi oldu. Kaleci Kıvanç Küçükkarış, stoper Mazlum Demir, sol bek Mehmet Sak, orta saha Furkan Çil ve kanat Erhan Çelenk tüm maçlarda ilk 11'de forma şansı buldu. Teknik direktör Ahmet Yıldırım'ın vazgeçemediği 5 isimden 4'ü tüm maçlarda 90 dakika sahada kalarak 360'ar dakika süre alırken, sadece Mehmet 325 dakika görev yaptı. Büyük umutlarla transfer edilen yıldızlardan Yasin 219, Sefa 280, Doğan Can Otman ise 270 dakika süre aldı.