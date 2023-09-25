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Haberler Bucaspor Buca çok mutlu

Buca çok mutlu

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta evinde zirve ortağı Nazilli Bld’yi yenen sarı-lacivertliler Play-Off sınırına dayandı.

HABER MERKEZİ
Buca çok mutlu
TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. hafta mücadelesinde henüz yenilgiyle tanışmayan Nazilli Belediyespor'u konuk eden Bucaspor 1928, rakibini 3-1 mağlup etti. Sezona evindeki Vanspor FK mağlubiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, Yeni Mersin İdman Yurdu ve Ankaraspor ile berabere kalıp, Karacabey Belediye'yi yenmişti. Aydın temsilcisine ilk mağlubiyetini tattıran sarı-lacivertliler, puanını da 8'e çıkartarak 7. sıraya yükseldi. Play-Off hattının bir basamak altında kalan İzmir ekibi, gelecek hafta oynanacak. İzmir derbisinde Altınordu'yu mağlup ederek Play-Off hattına girmeyi planlıyor. Bucaspor 1928 ligde şu ana kadar 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken oynadığı son 4 maçta ise yenilgi yüzü görmedi. Fırtına bu süreçte rakip ağlara 6 gol gönderirken, kalesindeki 4 gole ise engel olamadı. Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım, Altınordu maçını da kazanarak galibiyet serisine artık başlamak istediklerini söyledi.
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