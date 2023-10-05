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Haberler Bucaspor Bucaspor’da Yasin sessiz

Bucaspor’da Yasin sessiz

Genç santrfor, profesyonel takımda ilk golünü kaydetti.

HABER MERKEZİ
Bucaspor’da Yasin sessiz
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