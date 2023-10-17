Bucaspor’da Dumlupınar bitti gibi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta çalkantılı günler geçiren Bucaspor 1928'de teknik bilmece çözüme kavuşmak üzere. Geçtiğimiz günlerde Uğur Balcıoğlu isminin öne çıkmasının ardından son olarak geçen sezon 23 hafta teknik koltukta oturan Cüneyt Dumlupınar ismi gündeme gelmişti. Dumlupınar ile görüşen sarı-lacivertli yönetimin, deneyimli hocayla büyük ölçüfr anlaşmaya vardığı öğrenilirken, son detayların kaldığı bildirildi. Ligdeki yarışta yara almak istemeyen Fırtına, Dumlupınar ile imzalayarak teknik arayışını sonlandırmayı hedeflerken, başarılı hocanın bazı şartlarının olduğu öne sürüldü. Tecrübeli teknik direktörün Buca yönetiminden geçen sene yapılan hataların tekrar edilmemesi yönünde taahhüt almak istediği ifade edildi. Tarafların pürüzleri hakketmesi halinde Dumlupınar'ın bu hafta içi imzayı atarak yeniden Bucaspor'un teknik koltuğuna oturması bekleniyor