Buca Dumlupınar’ı bekliyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta hafta içinde evinde Bursaspor'u 3-0 yenip 3'te 3 yapan Bucaspor 1928 teknik direktör Cüneyt Dumlupınar'ı bekliyor. Ahmet Yıldırım'la geçen hafta vedalaşan sarılacivertliler hemen kolları sıvayarak başarılı teknik adam Cüneyt Dumlupınar'la prensipte anlaşma sağlamıştı. Son olarak 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Sarıyer'de görev yapan Dumlupınar'ın İstanbul ekibiyle dün sözleşmesini resme feshetmesiyle transferin önündeki engel tamamen kalktı. 43 yaşındaki teknik adamın hafta başına kadar sarı-lacivertlilerin başına geçeceği kaydedildi. Geçen sezon da Fırtına'yı çalıştıran Dumlupınar, 23 resmi maçta 13 galibiyet, 5'er yenilgi ve beraberlik elde etmişti. Bucaspor 1928, ligin 10. haftasını bay takım olarak geçirecek.

SADİ KARADUMAN FORMAYA KAVUŞTU

Fırtına'da sezon başında takıma katılan Sadi Karaduman açılışı yaptı. Kariyerinde Hatayspor, Giresunspor, Manisa FK ve Tuzlaspor gibi kulüplerde forma giyen deneyimli oyuncu, sezon başında transfer olduğu Buca'da istediği forma şansını bir türlü bulamadı. 31 yaşındaki deneyimli stoper, geride kalan 9 mücadelede yedek kulübesinden çıkamazken, geçtiğimiz gün oynanan Bursaspor maçının 2. yarısında oyuna girerek sarı-lacivertli formayı ilk kez sırtına girdi. Uzun süredir yeşil sahalara hasret kalan Karaduman'ın forma özlemi son buldu. Karaduman'ın Cüneyt Dumlupınar'ın göreve başlaması ile birlikte yavaş yavaş on bire monte edilmesi bekleniyor.