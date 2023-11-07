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Haberler Bucaspor Buca yüksek atladı

Buca yüksek atladı

Son olarak evinde Serik Belediye’yi mağlup eden Bucaspor 7. sıradan 4. sıraya yükselerek Play-Off hattına girmeyi başardı.

HABER MERKEZİ
Buca yüksek atladı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta evinde Serik Belediyespor'u 2-0 mağlup ederek iç sahada üst üste 5. galibiyetini alan Bucaspor 1928, 7. sıradan 4. basamağa yükselerek yeniden Play-Off hattına girdi. Deplasmanda çıktığı 5 maçta 4 beraberlik, 1 galibiyet alarak 7 puan toplayan sarı-lacivertliler, taraftarının önündeki 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 yenilgi ile 15 puan toplayıp iç saha lideri oldu. Buca, evindeki son 3 maçta 7 kez rakip fileleri sarsıp, kalesini gole kapattı.

DUMLUPINAR 3 PUAN İLE TANIŞTI

Takımın başında ikinci maçına çıkan Cüneyt Dumlupınar da Serik galibiyetiyle birlikte 3 puanla tanışmış oldu. Buca ekibi, ilk hafta evinde Vanspor'a 1-0 yenildikten sonra çıktığı 10 karşılaşmada 6 galibiyet, 4 beraberlik alıp yenilgi yüzü görmedi.

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