Buca yüksek atladı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta evinde Serik Belediyespor'u 2-0 mağlup ederek iç sahada üst üste 5. galibiyetini alan Bucaspor 1928, 7. sıradan 4. basamağa yükselerek yeniden Play-Off hattına girdi. Deplasmanda çıktığı 5 maçta 4 beraberlik, 1 galibiyet alarak 7 puan toplayan sarı-lacivertliler, taraftarının önündeki 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 yenilgi ile 15 puan toplayıp iç saha lideri oldu. Buca, evindeki son 3 maçta 7 kez rakip fileleri sarsıp, kalesini gole kapattı.

DUMLUPINAR 3 PUAN İLE TANIŞTI

Takımın başında ikinci maçına çıkan Cüneyt Dumlupınar da Serik galibiyetiyle birlikte 3 puanla tanışmış oldu. Buca ekibi, ilk hafta evinde Vanspor'a 1-0 yenildikten sonra çıktığı 10 karşılaşmada 6 galibiyet, 4 beraberlik alıp yenilgi yüzü görmedi.